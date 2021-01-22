مهرجان " عيوني تكيلا حياتي معاكي بتبقي جميلة" يحقق مليون مشاهدة بعد عرضه

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح ريشا كوستا مهرجان "معاكي حياتي بتبقي جميلة "محدش يبص لحبيبتي بعينه وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

وحقق المهرجان نسب مشاهدة عالية حيث وصلت لمليون مشاهدة بعد ثمانية ايام بعد طرحها .

مهرجان "حياتي معاكي بتبقي جميلة " غناء ريشا كوستا كلمات سمارة ناو وتوزيع بيدو ياسر.

ومن كلمات تلك الأغنية :"
بشوفك بعيني بتحلا الحياه..وعايزك معايه ياكل المونا.. تغيبي تغيبي وتيجي تلاقيني.. ورمشك بيجي يخدني معاااهي قربك حياتي بتبقي مزاجي.. وفي بعدك بعاني ده انتي العلاج.. وشايفك جميله يااجمل دفيرا.. في عيني الاميرا ولمسه الكتاف.. جمالك ماشاله شفايفك نوتيلا..ده كل الي شافك ده سمه وصلاه.. بحبك وعايزك ورايد سعدك..وقلبي الي ميت قصادك ده جله..بقولك بحبك قصاد الجميع..وعايزك معايه في بعدك هضيع..شفايفك مصيبه حلوتك عجيبه..عيونك جميله وعودك فظيع..معاكي..حياتي بتبقي جميله..سكنتي في عيوني كانك تكيلا.. وبكرها سنيني لو انتي تسبيني..وحزني في عيني وبشعر بغيره..في حضنك همومي بحلها تروح
في قربك بزقطت وبنسه الجروح..وشايلك في قلبي وطول مانتي جمبي..مبص لغيرك وده مش مسموح..دي هيا الي ليا دي ست البنات.. بشوفها بعيني وبنسه الي فات
وبعشق وجودها عيونها وخدودها..شفايفك و رمشك وكل الحاجات..بفرح بتضحك حياتي معاه..ودوبت في جمالها وتوهت في هواه..جملها وعودها ولا لون عيونها..فدتها..بعمري وقلبي فداها..كيوته وجميله وعودك ده ده عود..سحراني يوماتي يخربيت ده نوم..وبدعي يوماتي تكومي حياتي..بحبك و رايدك ياورد الملوك ..جمالك دالالك ورقا كلامك..وقلبي الي جالك وعايش عشانك..ومين غيرك انتي هيقدر يابنتي..يخدني وياخد في قلبي مكانك..محدش يبص لحبيبي بعينيه..والي بصه اخزق عينيه..بعداقق حروفك وبعشق كسوفي..وصعب اني اسيبك ده لو يحصل ايه..يافرحه حياتي ياملكه جمال.. وعايزك مراتي وام العيال.

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