مشروع قانون ياباني لتغريم الشركات التي لا تلتزم بقواعد التصدي لـ "كورونا"

صرح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أن حكومته تقدمت بمشروع قانون للبرلمان لتعديل القانون الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا، حيث ينص المشروع على تغريم الشركات والأعمال التي لا تلتزم بقواعد الحكومة للتصدي للجائحة.





وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مشروع القانون يهدف إلى إضافة عقوبات إلى البنود الطوعية في قانون الإجراءات الخاصة، من خلال تغريم الأعمال التجارية التي لا تنصاع لتعليمات الاغلاق المبكر في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.





وقال سوجا إنه في حين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس قد تراجع بشكل طفيف في مختلف أنحاء البلاد، إلا أن الأعداد مازالت مرتفعة بشكل بالغ.





وأضاف أنه يسعى إلى تمديد العمل بمدفوعات دعم الوظائف حتى الشهر التالي لانتهاء حالة الطوارئ في البلاد.