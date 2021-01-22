موعد مباراة برشلونة المقبلة في الليجا الإسبانية

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إلتشي، يوم الأحد المقبل، ضمت منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وخسر برشلونة بطولة كأس السوبر الإسباني منذ أيام، بعد الهزيمة أمام فريق أتلتيك بلباو في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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