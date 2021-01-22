توقعات بنمو الاقتصاد الألماني 3% في 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
 قال مسؤول حكومي لرويترز، إن الحكومة الألمانية تتوقع نمو الاقتصاد ثلاثة بالمئة في العام الحالي، في تعديل حاد بالخفض من تقدير في الخريف الماضي عند 4.4 بالمئة بسبب فرض ثاني إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا في نوفمبر.

ومن المقرر أن يعرض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير التوقعات الرسمية للحكومة الأسبوع القادم. وأوردت مجلة دير شبيجل الألمانية الرقم الجديد أولا في وقت سابق يوم الجمعة.

وعلى الرغم من سلسلة من المؤشرات الحديثة التي تُظهر أن أكبر اقتصاد أوروبي صامد في مواجهة الجائحة العالمية على نحو أفضل مما توقعه الكثيرون، فإن الموجة الثانية للفيروس التي جاءت في الربع الأخير من العام الماضي وجهت ضربة لآمال التعافي السريع.

وطبقت الحكومة إجراءات عزل عام في نوفمبر، وشددت التدابير أكثر في ديسمبر ويناير، مما يعرقل قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة المتعثرة بالفعل.

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