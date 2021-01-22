"القوى العاملة": اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصنع  للكرتون بالمنوفية لعدم صرف أجور 270 عاملا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان  توجيهات فورية لوكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم ، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين بشركة طيبة باك للكرتون بقويسنا، وذلك بعد اعتصام 270 عاملا بالشركة نتيجة عدم صرف أجورهم.

وتلقى الوزير، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انتقل وكيل المديرية لمقر الشركة الكائن بقويسنا بالمنوفية، والاجتماع مع المدير المسئول، و بمناقشته تبين عدم صرف أجور العمال لعدم وجود مواد خام، وبالتالي توقف العمل مما أدي إلي عدم صرف أجور العمال.

ونتيجة لعدم صرف أجور العمال اتخذ وكيل المديرية الإجراءات القانونية ضد الشركة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المنفوية القوى العاملة اجور عاملين

أخبار تهمك

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 21 ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا كاملة

منذ ثلث ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 5 ساعات

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

01:23 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»