"المعلن 10% من الواقع".. أبرز تصريحات وزيرة الصحة بشأن كورونا

أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعدة تصريحات هامة بشأن أوضاع فيروس كورونا بمصر، ومنها سياسة الدولة لخفض إعداد إصابات الفيروس.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة والسكان:





الأرقام ليست دقيقة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا، حوالي 10% فقط من الموجودة على أراض الواقع، موضحة: "من غير المنطقي أن نقول أنه ليس هناك حالات إلا المرصودة والمعلنة، فالمعلن 10 % من الواقع، فأمريكا قالت أنها تشخص حالة من كل 24 حالة، وفرنسا حالة من كل 10 حالات، مع العلم أن الأرقام ليست دقيقة في العالم كله".





سياسية تسطيح المنحنى:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك عوامل كثيرة وراء تراجع الإصابات حيث الدولة انتهجت سياسة "تسطيح المنحنى".





وتابعت وزيرة الصحة: "في مجلس الوزراء عرضت الـ 3 سياسات، مثل سياسة الانفتاح الكامل، ودول انتهجت الإغلاق الكامل، وهناك دول قليلة ومنها مصر واليابان، انتهجت السياسات الوسطية، وهو عدم الإغلاق الكامل، مثل تخفيض العمالة، وإجازة مبكرة لطلاب المدارس والجامعات، فكل ذلك مع الفتح البسيط ومزاولة الأنشطة، يؤدي إلى عدم ارتفاع الكيرف"





أضرار الغلق الكامل:

أشارت وزيرة الصحة والسكان الي الإغلاق الكاتل يؤدي الي أرتفاع العدوي بالمنازل قائلا"لا نقوم بالإجراءات المشددة والإغلاق الكاملة، لأن هذا الإغلاق يتبعه ارتفاع العدوى المنزلية، وحينما أغلقنا في أبريل ومايو، كانت جزئية، ولم تمس قطاع الإنتاجات، ولم نكررها ثانية، وقولنا لا بد أن نتعلم من الدروس في إدارة الأزمة ف العالم، وننتهج سياسات لا تقوم بإرهاق الاقتصاد أو ارهاق القطاع الصحي".





ولفتت الوزيرة إلى أنه ليس هناك "كتالوج"، لكورونا، ولكن على الأنظمة الصحية، أن تنتهج طرق لا تؤدي إلى كوارث، فمنذ أول حالة في ديسمبر 2019، وحتى يوم 3 نوفمبر 2020، كان العالم رصد 46 مليون إصابة، ومنذ 3 نوفمبر وحتى اليوم 60 مليون إصابة، وهذا ارتفاع هائل فى شهرين ونصف فقط"





وتابعت وزيرة الصحة: "اقتربنا من عام، على الوباء، ومع ذلك استمرينا في الكشف عن الصحة النسائية، ونعمل بشكل جيد على قوائم الانتظار، ونسير في كل المبادرات، والتأمين الصحى الشامل، وكان من المفترض أن ندشن المشروع فى الإسماعيلية والأقصر، ولكن تم تأجيله، ونحضر للمرحلة الثانية".





لقاحات تغطي 20 ٪؜ من احتياجات مصر:

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنهم قاموا بالتعاقدات مع التحالف الدولى للأمصال، من خلال منظمة، وهذه المنظمة ستبدأ تمد مصر فى الربع الأول من هذا العقد، وهذا سيسد 20% من احتياجات مصر، متابعة: "وأيضا تعاقدنا مع الشركات المختلفة، فلدينا جرعات ليست قليلة، ولكننا ننتظر".





تحد في إنتاج اللقاحات:

وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك تحدي فى إنتاج اللقاحات، وتحدي فى الدول المنتجة، فبعض الدول فى المنطقة أعلنت أنها لن تستطيع أن تعطى مواطنيها اللقاحات بسبب عدم تحديد التوقيتات، مضيفا أن رئيس منظمة الصحة العالمية قال أمس،: "لا يجب أن يكون 95 % من اللقاحات تذهب إلى 10 دول فقط وبعض الدولة لا تستطيع أن تحصل على اللقاح"،





اللقاح مش الحل السحرى:

وشددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان علي ضرورة اتباع إجراءات الاحترازية قائلا"اللقاح مش الحل السحرى اللى الناس متخيلاه".





واستكملت "فحتى يعطي اللقاح مناعة اجتماعية، لا بد أن يحصل عليه 70 % من المواطنين، وهذا العام سيكون هناك تجارب سريرية على من أقل من 18 عام، ولن تصل أى دولة فى العالم ستصل إلى هذه النسبة، ومعنى ذلك أنه لا غنى عن الاجراءات الاحترازية".





توجيه تحيه للأطقم الطبية:

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن القطاع الصحي لا زال يعمل في كل شيء، رغم استنزاف كورونا، وكل ما تم من فضل الأطقم الطبية، متابعة: "سعيدة وفخورة بالعمل وسط هؤلاء الأطقم الطبية بداية من الممرضين والأطباء والإداريين، وأترحم على الشهداء منهم، وذكرى الراحلين فى قلوبنا، فلن أنسى رئيس تمريض النجيلة الذى ضحى بحياته لإنقاذ سيدة، والدكتور حمدى الطباخ مدير الشئون الطبية فى احدى المستشفيات، والأبطال عددهم كبير".





وأضافت أن كلمة رئيس مجلس النواب من المستشار حنفى الجبالي، "طبطبت"، على كل الأطقم الطبية، وأشعرتهم أنهم مقدرين، فهذه الكلمات تؤثر بشكل غير طبيعى على الأطباء، وتمنحهم طاقة إيجابية.





وتابعت: "دار الحكمة "نقابة الأطباء" هى بيت الأطباء، وشرف لنا أن تضمنا مظلة الأطباء، وأنا عضو بها، فهو بيت الطبيب المصرى، وسنجتمع على الحديث عن بطولات الأبطال من الأطباء، ولن أنسى في ذلك الوقت، أن أوثق هذا التاريخ".





وأردفت: "المعهد القومي للتدريب أنشى عام 2005، وكان به مكتب وزير الصحة، وحينما جئت للوزارة، فضلت أن أكون مكتب وزير الصحة، هو مكتب أمين عام الزمالة المصرية، واكتفيت بمكتب وسط البلد، لأن العلم له مكانة كبيرة، ونقوم بتمثال للأميرة "فاطمة" فى الأكاديمية، وتواصلت مع مجموعة من الفنانين حتى يقوموا توثيق بالصور، او بالجداريات لعلماء الطب فى مصر، فلا يمكن أم يكون الأطباء الكبار مثل ممدوح جبر وعلى باشا إبراهيم ومجدى يعقوب وأحمد عكاشة، ليس لهم ما يوثق تاريخهم".





انخفاض 50% من الاصابات خلال شهر:

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن هناك انخفاضا ملحوظا في آخر 3 أسابيع في أعداد إصابات كورونا، فخلال شهر انخفضت الإصابات 50 %، حتى حالات العزل المنزلي تراجعت، معلقة: "فدائما لدينا ترقب وحذر، ومتى نفتح 360 مستشفى، ومتى نعتمد على مستشفيات الصدر والحميات، فكل هذا التراجع إلا أن بعض الدول المحيطة، تشهد ارتفاع كبير والعالم أيضا يشهد ارتفاعا ملحوظا".





تطعيم الأطقم الطبية الأسبوع المقبل: