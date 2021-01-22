أروبارينا يعلن تشكيل بيراميدز أمام سموحة في الدوري

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
أعلن الأرجنتيني أروبارينا المدير الفني لقريق بيراميدز عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه أمامسموحة المقرر لها فى الثانية ونصف على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم . 

وضم التشكيل كلا من. :  شريف إكرامى ، عمر جابر ، على جبر ، نبيل دونجا، أحمد توفيق  ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحى  ،  نبيل عماد  ، أحمد فتحى ، ابراهيم عادل ، أحمد سامى . 


ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما يحتل سموحه المركز العاشر برصيد 8 نقاط .




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