تصحيح وشيك للأسهم بعد ارتفاع التدفقات لمستوي قياسي

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من Bank Of America أن المستثمرين عادوا مجددا لشراء الأسهم الأسبوع الماضي إذ ارتفعت التدفقات في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 255 مليار دولار، مما حفز المستثمرين على التحذير من تصحيح وشيك.
 
وفي ظل بلوغ ميزانية الفدرالي الأميركي 42% ونزول عجز الميزانية الأميركية إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، يقول بنك Bank Of America إن فقاعة السياسات تغذي فقاعة أسعار أصول وول ستريت.
 
هذا وارتفعت الأسهم العالمية 77% من مستويات متدنية سجلتها في مارس آذار، بقيادة الولايات المتحدة بسبب تحفيز اقتصادي غير مسبوق.
 
واستقطبت الأسهم 21.6 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء، مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة. وفي قطاعات الأعمال، ربحت الشركات المالية وقطاع الطاقة بالقدر الأكبر إذ اكتسبت التداولات المبنية على توقعات بانتعاش الاقتصاد زخما بفضل توقعات بمزيد من الدعم المالي من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن.
 
وقال مايكل هارتنت كبير إستراتيجي الاستثمار لدى Bank Of America "تظل السياسات المفرطة أفضل تفسير للارتفاع المفرط عن المستويات المتدنية في 2020، والإجماع على ازدهار على المستوى الكلي في 2021... نتوقع مركز ذروة وتصحيحا في الربع الأول".

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