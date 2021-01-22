انفجار في منشأة بتروكيماويات شمال إيران

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
وكالات

وقع انفجار في منشأة بتروكيماويات خرسان شمال شرق إيران، صباح الجمعة 22 يناير، حيث كانت إيران قد شهدت انفجارًا مماثلا في شهر أكتوبر الماضي دون وقوع إصابات.

 

ومن جانبها، ذكرت سائل الإعلام المحلية وقتها أن انفجارا ضخما، وقع جنوب غرب البلاد، تسبب في حريق بمصنع للبتروكيماويات، دون أن تذكر الأسباب التي أدت إلى الانفجار.


ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن انفجارا تسبب في حريق بوحدة للمركبات العطرية داخل مصنع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، لن قات الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه.

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