ضبط أدوية مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية من الأقراص الدوائية "استحلاب" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية وغير مسجل بوزارة الصحة، وكمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر، وبدون بيانات تجارية ومحظور استخدامها في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى ضبط 6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية ومستخلصاتها والأعشاب الطبية بدون ترخيص، بدائرة قسم ثان العامرية.



