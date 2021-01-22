ضبط أدوية مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية من الأقراص الدوائية "استحلاب" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية وغير مسجل بوزارة الصحة، وكمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر، وبدون بيانات تجارية ومحظور استخدامها في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى ضبط 6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية ومستخلصاتها والأعشاب الطبية بدون ترخيص، بدائرة قسم ثان العامرية.

ووجهت اتهامات للمدير المضبوط، منها مزاولة نشاط غير مشروع في مجال إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية، والمستحضرات الطبية، وأدوية مطهرة "للفم والحلق" مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وذلك دون وجود المؤهلات العلمية والطبية التى تؤهله لإنتاج تلك الأدوية طبقا للمواصفات الطبية ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالصيدليات لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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حوادث الاسكندرية ادوية مجهولة المصدر

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