ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
أصيب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيه:" يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويمر ريال مدريد بفترة صعبة بعد سوء النتائج التي عانى منهل الفريق مؤخرًا بالخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو ثم الخروج من كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من ساعتين

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

القمة تشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

02:05 م

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»