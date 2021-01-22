ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

أصيب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.





وأعلن نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيه:" يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».





ويمر ريال مدريد بفترة صعبة بعد سوء النتائج التي عانى منهل الفريق مؤخرًا بالخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو ثم الخروج من كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.