ننشر خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 بالاسم ورقم البطاقة عبر رابط وزارة القوى العاملة





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 أعلنت وزارة القوى العاملة استعدادها لصرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المسجد التي كان لها الأثر السلبي على محدودي الدخل وخاصة عمال اليومية الذي توقف عملهم بسبب الوباء.





منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة

يتصدر محرك البحث موعد صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظة الـ 500 جنية التي تصرف على ثلاث شهور لكل دفعة والتي كان من المقرر صرفها حتى نهاية 2020 ولكن مع استمرار الجائحة وجة “السيسي” بمد صرف الدفعات ، وأوضحت وزارة القوى العاملة أنه يتمكن للمستفيد من المنحة الإستعلام من خلال الرابط الإلكتروني التابع لها دون الحاجة للذهاب للمكتب التابع في ظل الظروف الحالية حرصا على سلامتهم من الاصابة الناتجة عن التجمعات.





خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 جنية للعمالة الغير منتظمة

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- الضغط على منحة العمالة غير المنتظمة.

- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

- وأخيرا الضغط على استعلام.



