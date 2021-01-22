الأهلي يطلق إسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:29 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة  محمود الخطيب إطلاق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته الذي تمت الموافقة على انطلاقه قريبا.

وكان اجتماع مجلس إدارة النادي، الذى عقد مؤخرًا في فرع النادي بمدينة نصر قد شهد مناقشة فكرة إقامة دوري خاص بأكاديميات النادي، وتقرر أن يحمل درع البطولة اسم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وذلك انطلاقا من الدعم المستمر من النادي للاعب ومساندته، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في تاسع جولات الدوري العام.

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