وكيل "صحة القليوبية" الجديد يبدأ أولى اجتماعاته بالوقوف دقيقة حداد على "الطباخ "

تسلم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مهام عمله رسميا، وكيلا للوزارة.





ووصل وكيل الوزارة إلى مبنى ديوان عام المديرية ليتسلم عمله وكيلًا لوزارة الصحة خلفا للمرحوم الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة السابق، والذي وافته المنية أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وفور استلامه العمل رسميا عقد أول اجتماع بقيادات مديرية الصحة، لبحث إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة، تزامنًا مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.



