"حنا" يطالب بالإفراج عن شيخ الأسرى المناضل فؤاد الشوبكي لإصابته بكورونا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إننا نوجه تحيتنا القلبية وتضامننا العميق مع الأسير المسن المناضل فؤاد الشوبكي (82) عاما، والذي أصيب بوباء الكورونا في أحد السجون الإسرائيلية بعد مخالطته للسجان.





وتابع "حنا"، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أننا نتمنى الشفاء للأسير الشوبكي لكي يخرج من هذا الوباء منتصرا عليه وهو الذي يلقب بشيخ الأسرى لأنه أكبر المعتقلين سنا القابعين داخل سجون الاحتلال وهو معتقل منذ عام 2006 ويعاني من وضع صحي صعب ناهيك عن اصابته بسرطان البروستات وامراض في القلب والمعدة والعيون وهو بحاجة ماسة لعناية طبية لحالته".



