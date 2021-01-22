ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة العشرين

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
انفرد أتلتيكو مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تحقيقه فوزا ثميناً على نظيره إيبار بهدفين مقابل هدف وحيد، في ختام الجولة 19 من عمر مسابقة الليجا.


وآثار دميتروفيتش مفاجأة حيث أصبح أول حارس مرمى يسجل هدفا في الليغا من ضربة جزاء منذ فعلها ناتشو جونزاليس حارس لاس بالماس عندما أحرز هدف أمام أتلتيك بلباو في 2002.


وعلى الجانب الآخر فتجمد رصيد إيبار عند النقطة ال 19 في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.


ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة العشرين:-
1 –اتلتيكو مدريد 44 نقطة.
2 – ريال مدريد 37 نقطة.
3 – برشلونة 34 نقاط.
4 – فياريال 33 نقطة.
5 – إشبيلية 33 نقاط.
6 – ريال سوسيداد 30 نقاط.
7 – غرناطة 27 نقاط.
8 – سيلتا فيغو 23 نقاط.
9 – قاديش 23 نقاط.
10– ريال بيتيس 23 نقاط.
11 – ليفانتي 21 نقاط.
12 – اتلتيك بيلباو 21 نقاط.
13- فالنسيا 19 نقاط.
14 – إيبار 19 نقاط.
15 – ديبورتيفو الافيس 18 نقاط.
16 – بلد الوليد 18 نقطة.
17 – خيتافي 17 نقاط.
18 – إلتشي 16 نقاط.
19 – اوساسونا 15 نقاط.
20– هويسكا 12 نقاط.

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