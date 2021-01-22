الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
علي خلاف
اعترض مسؤولو الزمالك على قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام اتحاد الكرة بتخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي من 4 مباريات لمباراة واحدة فقط.


اعتراض الزمالك بشأن عقوبة الشناوي
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن رأي مسؤولي القلعة البيضاء في قرار مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بتخفيض عقوبة الشناوي حارس الأهلي.


وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك يروا أن قرار تخفيض عقوبة الشناوي به مجاملة واضحة للمنافس الأهلي مشيرا إلى أن الإدارة البيضاء لا تعلم معايير اتخاذ القرار.


وتابع المصدر أنه لا يوجد ما ينص على تخفيض عقوبة لأكثر من نصفها مؤكدا على أنه لا بد من توضيح في هذا الشأن حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة وتحقيق العدالة بين الجميع.


الجدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام اتحاد الكرة اتخذوا قرارا بتخفيض عقوبة إيقاف محمد الشناوي من 4 مباريات لمباراة واحدة مع زيادة الغرامة المالية إلى 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.

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