"الداخلية" تواصل جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (كمية من الأقراص الدوائية "استحلاب" منتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية وغير مسجل بوزارة الصحة.





حيث تم ضبط كمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية ومحظور يستخدامها في الصناعات الدوائية مقارها 6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية ومستخلصاتها والأعشاب الطبية بدون ترخيص – بدائرة قسم ثان العامرية) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية والمستحضرات الطبية وأدوية مطهرة "للفم والحلق" مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وذلك دون وجود المؤهلات العلمية والطبية التى تؤهله لإنتاج تلك الأدوية طبقا للمواصفات الطبية ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالصيدليات لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



