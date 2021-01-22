الأمن الفدرالي الروسي يعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
وكالات

أحبطت قوات الأمن الفدرالي الروسي، هجوما إرهابيا، وتمكنت من اعتقال متطرفا كان يعد لتنفيذه في جمهورية بشكيريا الروسية.

 

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان، اليوم الجمعة: "اعتقل مواطن روسي من مواليد عام 1995 كان يستعد لتنفيذ هجوم مسلح ضد ضباط إنفاذ القانون".

 

وضبطت الوحدات الأمنية قطعة سلاح ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ.

 

وذكر البيان أن المراسلات التي تم اكتشافها في هاتف المعتقل تظهر أنه تلقى التعليمات اللازمة لصنع القنبلة من "تنظيم هيئة تحرير الشام" في سوريا.

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