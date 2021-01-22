توتنهام يسعى لضم مهاجم ليفربول السابق

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، عن حاجة فريق توتنهام هوتسبير في تدعيم صفوفها بضم مهاجم صريح جديد، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.









وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تلقي توتنهام رد مدويا من ساوثهامبتون، بأنَّ المهاجم داني إنجز، ليس مطروح للبيع بعدما أبدى السبيرز اهتمامه بضمه اللاعب".









وينتهي تعاقد صاحب ال 29 عامًا، مع ساوثهامبتون خلال يونيو 2022، لاسيما أن يونيو المقبل هو أنسب وقت لبيع المهاجم، إذا اتخذ قرارًا بعدم تجديد عقده، خاصة مع اهتمام توتنهام بالظفر بخدماته".









وجاء إبداء إنجز، لاعب ليفربول السابق، بترحيبه في اللعب لفريق في دوري أبطال أوروبا، وتبقي موسم ونصف فقط على انتهاء عقده، يدرس توتنهام التقدم بعرض لضمه الصيف المقبل، إذا نجح الفريق في حجز مقعد مؤهلا لدوري الأبطال.









وأبدي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، إعجاب كبير للاعب عقب تسجيله 27 هدفًا في البريميرليج منذ انطلاق الموسم الماضي.









والجدير بالذكر أن يسعى ساوثهامبتون للإبقاء على إنجز فترة أطول من خلال تجديد عقده، ومنحه أعلى راتب في الفريق.