تراجع أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 1 % في ديسمبر

أظهر تقرير حكومي ياباني اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في اليابان انخفض بنسبة 1 % خلال شهر ديسمبر عن العام السابق، مسجلا أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات، بسبب برنامج دعم السفر وانخفاض أسعار الطاقة.









وأشار تقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، الى إن القراءة تمثل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، وكانت بعيدة جدًا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من سبع سنوات.









وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 5ر33 % عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة الترويج للسفر في يوليو لتنشيط الاقتصادات المحلية وصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.









وأوضح التقرير انه في عام 2020، انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 2ر0 % في المتوسط، مسجلة أول انخفاض في أربع سنوات.