مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:31 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباريات كأس العالم للأندية، المقرر لها في شهر فبراير المقبل.

وكان الأهلي تأهل للعب في كأس العالم للأندية، بعدما حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

ويلاقي الأهلي في مستهل مشواره في كأس العالم للأندية، نظيره الدحيل القطري، يوم الرابع من شهر فبراير المقبل، في دور ربع نهائي المونديال.

وفي حال نجح الأهلي في التأهل إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، سيواجه بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الثامن من شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن الدحيل القطري كان تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد انسحاب أوكلاند سيتي.

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