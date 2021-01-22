مدرب سبورتنج لشبونة: أوباما أفضل لاعب دربته في الدوري المصري

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:30 ص
يوسف اوباما
يوسف اوباما
أمل الحلفاوي

أكد ليونيل بونيتش المدير الفني لسبورتنج لشبونة، على أهمية الفترة التي قضاها في نادي الاتحاد السكندري،  مشيرًا إلى أنه واجه بعض الصعوبات التي أثرت على مشواره مع النادي السكندري.

وأشار ليونيل بونيتش في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن يوسف أوباما لاعب الزمالك الحالي، هو من أفضل اللاعبين الذين دربهم في الاتحاد السكندري وفي مصر بشكل عام.

وواصل، "أوباما لاعب قادر على صناعة الفارق دائمًا ويمكنه تشكيل خطر بشكل مستمر على الخصم".

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يوسف اوباما مدرب سبورتنج لشبونة الدوري البرتغالي الاتحاد السكندري

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