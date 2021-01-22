أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 22-1-2021

إستقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ، حيث تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 3 الي 8 جنيهات ، وفيما يلي عرض مختصر لأسعار الفاكهة اليوم :









أسعار الفاكهة اليوم:





سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.





سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.





سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.





سعر كيلو الموز 9 جنيهات





سعر كيلوالبلح 8 جنيهات





سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات





سعر كيلو الرمان6 جنيهات

سعر كيلو العنب 7 جنيهات