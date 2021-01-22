أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:48 ص
بوابة الفجر
إستقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ، حيث تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 3 الي 8 جنيهات ، وفيما يلي عرض مختصر لأسعار الفاكهة اليوم :


أسعار الفاكهة اليوم:

سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 9 جنيهات

سعر كيلوالبلح 8 جنيهات

سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات

سعر كيلو الرمان6 جنيهات
 سعر كيلو العنب 7 جنيهات
فراولة 15 جنيهًا
بلح سعودى  50 جنيهًا
تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا
تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا 
تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا
قشطة خضرا 70 جنيهًا
حرنكش 22 جنيهًا
كيوى 30 جنيهًا

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