وزيرة الصحة: عدد الإصابات المعلنة حوالي 10% من الموجودة على أرض الواقع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا، حوالي 10% فقط من الموجودة على أراض الواقع، موضحة: "من غير المنطقي أن نقول أنه ليس هناك حالات إلا المرصودة والمعلنة، فالمعلن 10 % من الواقع، فأمريكا قالت أنها تشخص حالة من كل 24 حالة، وفرنسا حالة من كل 10 حالات".





وأضافت "زايد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى: "هناك عوامل كثيرة وراء تراجع الإصابات، فمصر لم تنتهج سياسة الإغلاق الكامل.



