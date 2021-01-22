وزيرة الصحة: عدد الإصابات المعلنة حوالي 10% من الموجودة على أرض الواقع
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:01 ص
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا، حوالي 10% فقط من الموجودة على أراض الواقع، موضحة: "من غير المنطقي أن نقول أنه ليس هناك حالات إلا المرصودة والمعلنة، فالمعلن 10 % من الواقع، فأمريكا قالت أنها تشخص حالة من كل 24 حالة، وفرنسا حالة من كل 10 حالات".
وأضافت "زايد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى: "هناك عوامل كثيرة وراء تراجع الإصابات، فمصر لم تنتهج سياسة الإغلاق الكامل.
وتابعت وزيرة الصحة: "في مجلس الوزراء عرضت الـ 3 سياسات، مثل سياسة الانفتاح الكامل، ودول انتهجت الإغلاق الكامل، وهناك دول قليلة ومنها مصر واليابان، انتهجت السياسات الوسطية، وهو عدم الإغلاق الكامل، مثل تخفيض العمالة، وإجازة مبكرة لطلاب المدارس والجامعات، فكل ذلك مع الفتح البسيط ومزاولة الأنشطة، يؤدي إلى عدم ارتفاع الكيرف، مع العلم أن الأرقام ليست دقيقة في العالم كله".
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