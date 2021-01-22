"تسطيح المنحنى".. وزيرة الصحة تكشف سياسة الدولة لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة انتهجت سياسة "تسطيح المنحنى"، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضافت "زايد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى: "لا نقوم بالإجراءات المشددة والإغلاق الكاملة، لأن هذا الإغلاق يتبعه ارتفاع العدوى المنزلية، وحينما أغلقنا في أبريل ومايو، كانت جزئية، ولم تمس قطاع الإنتاجات، ولم نكررها ثانية، وقولنا لا بد أن نتعلم من الدروس في إدارة الأزمة ف العالم، وننتهج سياسات لا تقوم بإرهاق الاقتصاد أو ارهاق القطاع الصحي".





وتابعت وزيرة الصحة: "اقتربنا من عام، على الوباء، ومع ذلك استمرينا في الكشف عن الصحة النسائية، ونعمل بشكل جيد على قوائم الانتظار، ونسير في كل المبادرات، والتأمين الصحى الشامل، وكان من المفترض أن ندشن المشروع فى الإسماعيلية والأقصر، ولكن تم تأجيله، ونحضر للمرحلة الثانية".



