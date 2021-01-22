"تسطيح المنحنى".. وزيرة الصحة تكشف سياسة الدولة لمواجهة كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:43 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة انتهجت سياسة "تسطيح المنحنى"، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "زايد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى: "لا نقوم بالإجراءات المشددة والإغلاق الكاملة، لأن هذا الإغلاق يتبعه ارتفاع العدوى المنزلية، وحينما أغلقنا في أبريل ومايو، كانت جزئية، ولم تمس قطاع الإنتاجات، ولم نكررها ثانية، وقولنا لا بد أن نتعلم من الدروس في إدارة الأزمة ف العالم، وننتهج سياسات لا تقوم بإرهاق الاقتصاد أو ارهاق القطاع الصحي".

وتابعت وزيرة الصحة: "اقتربنا من عام، على الوباء، ومع ذلك استمرينا في الكشف عن الصحة النسائية، ونعمل بشكل جيد على قوائم الانتظار، ونسير في كل المبادرات، والتأمين الصحى الشامل، وكان من المفترض أن ندشن المشروع فى الإسماعيلية والأقصر، ولكن تم تأجيله، ونحضر للمرحلة الثانية".

ولفتت الوزيرة إلى أنه ليس هناك "كتالوج"، لكورونا، ولكن على الأنظمة الصحية، أن تنتهج طرق لا تؤدي إلى كوارث، فمنذ أول حالة في ديسمبر 2019، وحتى يوم 3 نوفمبر 2020، كان العالم رصد 46 مليون إصابة، ومنذ 3 نوفمبر وحتى اليوم 60 مليون إصابة، وهذا ارتفاع هائل فى شهرين ونصف فقط".

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