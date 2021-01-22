هدى المفتي ترد على انتقادها بسبب جرأة دورها في فيلم "رأس السنة"

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة هدى المفتي، إنها توقعت أن يحدث دورها في فيلم "رأس السنة" بعض الجدل فدائما أي عمل جريء يثير الجدل، وهذا لا يزعجني على الإطلاق بالعكس أحب أن أرى ردود الفعل المختلفة. 

وأضفات في تصريحات صحفية، أن هذا لا يمنعها من الحماس لقبول أدوار جريئة نسبيا إذا أعجبتها ووجدتها قوية جدا، فأنا مقتنعة أني كممثلة يجب أن أقدم كل أنواع الأدوار مهما كانت متنوعة ومختلفة

وأشارت إلى أن كثير من النجمات قدمن أدوارا اعتبرها البعض وقتها جريئة لكنها أصبحت من أهم تراث السينما مثل النجمة نبيلة عبيد التي قدمت "رابعة العدوية" و"الراقصة والسياسي"..

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