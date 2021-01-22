بهاء سلطان: أتلقى عروضا فنية لكن لم أستقر على أي منها حتى الآن

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:18 ص
بوابة الفجر


أكد الفنان بهاء سلطان، أنه لم يفكر في الخطوات الفنية المقبلة بعد ألبوم "سيجارة"، مشيرًا إلى أنه يتلقى الكثير من العروض الفنية في الوقت الحالي، ولم يستقر على أي منها.


وأضاف في تصريحات صحفية  أنه يصب تركيزه حاليا على الانتهاء من تسجيل الأغنيات الأربع المتبقية من ألبومه "سيجارة" لصالح المنتج نصر محروس.


وكان المنتج نصر محروس قد فاجأ متابعيه على موقع "تويتر" بنشره صورا وهو بصحبة الفنان بهاء سلطان، وأعلن معها أنه عاد مرة أخرى لشركة "فري ميوزيك"، كما وصفه بأنه "ابن الشركة".


وغرد محروس مع صوره مع بهاء سلطان: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك".

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