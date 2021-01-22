هدى المفتي تعلق على مشهدها في مسلسل "ما وراء الطبيعة"

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
دقالت القنانة هدى المفني، إنها شاركت في مسلسل  "ما وراء الطبيعة"، بمشهد واحد وهو دور مريضة نفسية في أحد مستشفيات الصحة النفسية.

وأضافت في تصريحات صحفية: "كنت سعيدة جدا بالمشاركة. فالمسلسل مميز جدا وحقق نجاحا كبيرا خاصة أنه مختلف وغير مسبوق، فهو يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، والتي حققت نجاحا كبيرا في السلسلة كاملة.

وأشارت إلى أن والمسلسل قدم حلقات بشكل منفصل بحيث إن كل حلقة موضوع وفي نفس الوقت الموضوع كله متصل بنفس الأبطال مع اختلاف المغامرات في كل حلقة.

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