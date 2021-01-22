رئيسا الأهلي والزمالك تحت قبة وزارة الشباب لهذا السبب

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل، تخص ناديي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يجهز في الوقت الحالي لمواجهة بين الثنائي خلال الفترة المقبلة، ليكون أول لقاء يجمع الثنائي بعد تولي المستشار عماد عبدالعزيز رئاسة القلعة البيضاء.

وقال عمر ربيع في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "ستكون هناك مقابلة ستجمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك، في مشاركة من قبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة".

واضاف،" المقابلة التي دعا لها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل فتح صفحة جديدة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك فيما يخص الفترة المقبلة، بعد حالة من الشد والجذب بين الناديين في تواجد المجلس السابق لنادي الزمالك".

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