رئيسا الأهلي والزمالك تحت قبة وزارة الشباب لهذا السبب









فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل، تخص ناديي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يجهز في الوقت الحالي لمواجهة بين الثنائي خلال الفترة المقبلة، ليكون أول لقاء يجمع الثنائي بعد تولي المستشار عماد عبدالعزيز رئاسة القلعة البيضاء.





وقال عمر ربيع في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "ستكون هناك مقابلة ستجمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك، في مشاركة من قبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة".



