يتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





رغم عدم تسجيله فى هذه الجولة من عمر البطولة الإنجليزية.





وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:





1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.





2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.





3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.





4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.





5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.





6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.





7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف





8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.





9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.





10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.





11- نيل ماوباي مهاجم برايتون.. 7 أهداف.





12- ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.. 7 أهداف.





13- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.. 7 أهداف.



