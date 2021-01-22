ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

رغم عدم تسجيله فى هذه الجولة من عمر البطولة الإنجليزية.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.

2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.

5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.

6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.

7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف

8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.

9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.

10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.

11- نيل ماوباي مهاجم برايتون.. 7 أهداف.

12- ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.. 7 أهداف.

13- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.. 7 أهداف.

14- جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي.. 6 أهداف.

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