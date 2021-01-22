تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم بغداد الانتحاري

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم بغداد الإرهابي، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





وفجر انتحاري نفسه في سوق لبيع الملابس بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.





وأفادت القناة، بأن انفجارًا ثانيًا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.





أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، سقوط أكثر من 40 قتيلا وجريحا جراء انفجارين ضربا العاصمة بغداد، وفقًا لقناة روسا اليوم.



