أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري





احتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين صبري، حيث نشرت صورًا من الاحتفال عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.





وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهور النجمة ياسمين صبري وقاموا بتهنئتها بعيد ميلادها.





وظهرت ياسمين بالصورة، مؤخرًا برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هيشيمة ، وهي تمسك يديه ، مرتدية فستان باللون الأسود.





ولاقت الصورة الكثير من التفاعل من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات :"أجمل كابل".





يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الفنية.



