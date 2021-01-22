الأمل يعود إلى برشلونة من أجل ضم نجم الكالتشيو

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني مازال يحتفظ بحظوظه حتى الآن في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب تعثر مفاوضات النجم الأرجنتيني مع مسئولي النيراتزوري.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بيتو ياك وكيل أعمال لاوتارو كان  قد التقى مديري إنتر ميلان أمس الأربعاء الماضي في مقر النادي الإيطالي لمناقشة إمكانية تجديد التعاقد.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان ووكيل أعمال لاوتارو لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن راتب النجم الأرجنتيني في العقد الجديد، حيث تمسك ياك بحصول موكله على مبلغ 7 ملايين يورو سنويًا بينما اكتفى مسئولو النيراتزوري بعرض 5 ملايين فقط.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد لاوتارو مع إنتر ميلان ينتهي في يونيو 2023 لكن النادي الإيطالي يرغب في تجديده حتى صيف 2025  من أجل قطع الطريق على انتقاله إلى برشلونة.

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