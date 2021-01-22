محافظ البحر الأحمر يفتتح ميداني "سنزو وجهينة" بعد التطوير بالغردقة

بدأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الخميس، سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ51 للمحافظة، الذي يوافق 22 يناير من كل عام، ويواصل المحافظ افتتاح وتفقد العديد من المشروعات في مختلف مدن المحافظة.





وافتتح المحافظ، في جولة ميدانية ليلية مساء اليوم الخميس، أعمال تطوير ميدان سنزو، الموجود في المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، حيث تم عمل المحيط الخارجي برصيف بلدورة وانترلوك للمارة، بعرض 3 أمتار في محيط الدائرة الخارجي، إضافة إلى دوائر كسر رخام ودوائر رمل حلواني ورمل أصفر مع زراعته بالنخيل وأشجار الزيتون، وعمل إضاءة للميدان بالكامل، إضافة إلى إضاءة ديكورية على الأشجار والأعمدة.





كما افتتح "حنفي"، أعمال تطوير ميدان جهينة، الموجود بالطريق الدائري الأوسط وهو المحور الرئيسي لمدخل وسط المدينة والطريق الدائري الخارجي، إضافة إلى المدينتين الصناعية والحرفية، حيث تم عمل إضاءة للميدان بأكمله، إضافة إلى عمل إضاءة ديكورية على أشجار النخيل والزيتون التي تم زراعتها لتجميل الميدان.





وأشار المحافظ إلى أن ميدان سنزو تبلغ مساحته نحو 80 ألف متر، وكان وجه في إحدى جولاته الميدانية بسرعة تطويره وضبط مناسيب الميدان ليكون واضحًا للمواطنين المترددين على مدن المحافظة، حيث أن الميدان يخدم داخل المدينة وخارجها، فكل المتجه من وإلى مدن سفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب، إضافة إلى محافظات الصعيد، يجب أن يمر من خلاله، كما وجه أيضًا في إحدى جولاته برفع كفاءة وتطوير ميدان جهينة بإعتباره المحور الرئيسي لمدخل وسط المدينة





وأوضح حنفي، أن عملية تطوير ورفع كفاءة الميادين بالمدينة تحظى باهتمامه، وذلك لتحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة، لافتًا إلى أن رفع كفاءة ميداني سنزو وجهينة يعدان مرحلة أولى، حيث يجري العمل على تطوير باقي ميادين المدينة وأبرزها (أكا - السقالة - الحياة.. إلخ).



