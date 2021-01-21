موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

الخميس 21/يناير/2021 - 11:34 م
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
يشعر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بالغضب من مستوي صفقة الفريق الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أحمد رمضان بيكهام.

وكان بيكهام الذي قدم مستويات مميزة رفقة وادى دجلة وساهم فى تتويج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام انتقل للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناء على رغبة من بيتسو موسيمانى الذي أشاد بمستواه.

وكان النادي الأهلي تعادل سلبيًا أمام فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز ويستعد لمواجهة المقاولون العرب اليوم.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل فى أول مباراة ببطولة كأس العالم للأندية بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا.

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