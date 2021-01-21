حمدالله على سلامتك يا مروان.. هكذا علق بسيط على فوز الأهلي أمام فريق المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص الفنان مصطفى بسيط التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية. 


وعلق الفنان مصطفى بسيط على أداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق المقاولون العرب في مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الاهلي "3_2".


وكتب مصطفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : "‏حمدالله على سلامتك يا مروان يا محسن والله احلى واحد كان بيتحرك من اول ما نزل افهموها بقى  برافو محمد شريف برافو طاهر محمد طاهر و على معلول و ‎القاضية ممكن طبعًا قفشة شكر خاص لـ كابتن ‎عماد النحاس فريق محترم ماتش محترم تجربة محترمة قول كل حاجة حلوة فى الراجل ده ".


يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط، كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

أخبار تهمك

تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ ساعة و 9 دقيقة

تداعيات توديع ريال مدريد لكأس إسبانيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 7 ساعات

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

متعب يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

11:00 م

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

11:34 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»