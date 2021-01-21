حمدالله على سلامتك يا مروان.. هكذا علق بسيط على فوز الأهلي أمام فريق المقاولون العرب





وعلق الفنان مصطفى بسيط على أداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق المقاولون العرب في مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الاهلي "3_2".





وكتب مصطفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : "‏حمدالله على سلامتك يا مروان يا محسن والله احلى واحد كان بيتحرك من اول ما نزل افهموها بقى برافو محمد شريف برافو طاهر محمد طاهر و على معلول و ‎القاضية ممكن طبعًا قفشة شكر خاص لـ كابتن ‎عماد النحاس فريق محترم ماتش محترم تجربة محترمة قول كل حاجة حلوة فى الراجل ده ".





يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط، كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.



يحرص الفنان مصطفى بسيط التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.