عيد ميلاد سعيد ياسمينا.. سارة الشامي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها





وحرص عدد كبير من النجوم علي تهنئتها منهم الفنانة سارة الشامي ونشرت صورة تجمعهما عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام .





وكتبت سارة الشامي علي الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد ياسمينا".





يشار أن ياسمين صبري اختيرت للسنة الثالثة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم ، حيث أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.





يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.



تحتفل الفنانة ياسمين صبري اليوم الواحد والعشرين من يناير بعيد ميلادها الـ 33 .