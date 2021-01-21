السلطات اللبنانية تمد الإغلاق العام لأسبوعين بعد ارتفاع وفيات كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر


مدّدت السلطات اللبنانية، الخميس، فترة الإغلاق العام لأسبوعين إضافيين في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام، فيما تغرق البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وحتى الآن، سجل لبنان الذي يعد ستة ملايين نسمة، 269241 حالة منها 2151 وفاة، وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، وفاة 67 شخصا خلال 24 ساعة في رقم قياسي جديد.

ويسري منذ أسبوع إغلاق عام مشدّد يتضمّن حظر تجول على مدار الساعة، كان مقرراَ استمراره حتى 25 من الشهر الحالي، إلا أن أطباء ومسئولين في القطاع الصحي ناشدوا السلطات خلال الأيام الماضية تمديد فترة الإغلاق مع استمرار ارتفاع معدل إيجابيّة الفحوصات والزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع إثر اجتماع استثنائي في القصر الرئاسي الخميس، تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل حتى صباح الثامن من فبراير المقبل. وطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق القرار.

وأبقت السلطات على حظر التجول مع استثناءات قليلة للعاملين في مرافق صحية وحيوية والعسكريين والصحفيين. كما أبقت على المحال التجارية مغلقة، على أن تعتمد خدمة التوصيل.

ويعاني القطاع الصحي من ضغوط شديدة تفوق طاقته. وتعمل السلطات على رفع جهوزية المستشفيات، عبر رفع عدد الأسرّة في غرف العناية الفائقة وتجهيز مستشفيات حكومية لاستيعاب تزايد تفشي الفيروس.

أخبار تهمك

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تداعيات توديع ريال مدريد لكأس إسبانيا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ نصف ساعة

متعب يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي

منذ نصف ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

منذ ساعتين

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 7 ساعات

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

11:00 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

10:00 م

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»