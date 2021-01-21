ريال مدريد يحسم مصير زيدان

الخميس 21/يناير/2021 - 11:00 م
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من إقالة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق من منصبه وذلك عقب الإقصاء من دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا بالخسارة على يد ألكويانو بهدفين مقابل هدف. 

وأكد الصحفي خوسيه لويس سانشيز أن المدير الفني الفرنسي لن يرحل عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح خوسيه لويس سانشيز أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن رحيل زيدان عن الفريق في الوقت الراهن لن يغير أي شيء لذلك فإن الملكي سيتخذ العديد من القرارت في الصيف المقبل.

وعلى نفس الجانب، ألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن حقبة زيدان مع ريال مدريد انتهت بالفعل ومن غير المتوقع إستمراره مع الملكي في الموسم المقبل.

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