وزيرة الصحة: أخبار سارة الأسبوع المقبل.. وبدأ التطعيم باللقاح خلال أيام (فيديو)





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنهم قاموا بالتعاقدات مع التحالف الدولى للأمصال، من خلال منظمة، وهذه المنظمة ستبدأ تمد مصر فى الربع الأول من هذا العقد، وهذا سيسد 20% من احتياجات مصر، متابعة: "وأيضا تعاقدنا مع الشركات المختلفة، فلدينا جرعات ليست قليلة، ولكننا ننتظر".وأضافت أن رئيس منظمة الصحة العالمية قال أمس،: "لا يجب أن يكون 95 % من اللقاحات تذهب إلى 10 دول فقط وبعض الدولة لا تستطيع أن تحصل على اللقاح"، لافتة إلى أن هناك تحدي فى الإنتاج، وتحدي فى الدول المنتجة، فبعض الدول فى المنطقة أعلنت أنها لن تستطيع أن تعطى مواطنيها اللقاحات بسبب عدم تحديد التوقيتات، موضحة أنهم خلال أيام سيبدأون تطعيمات الأطقم الطبية، وسيكون هناك أخبار سارة الأسبوع المقبل.وتابعت وزيرة الصحة، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع إبراهيم عيسى، على "القاهرة والناس"، "اللقاح مش الحل السحرى اللى الناس متخيلاه"، مستكملة: "فحتى يعطي اللقاح مناعة اجتماعية، لا بد أن يحصل عليه 70 % من المواطنين، وهذا العام سيكون هناك تجارب سريرية على من أقل من 18 عام، ولن تصل أى دولة فى العالم ستصل إلى هذه النسبة، ومعنى ذلك أنه لا غنى عن الاجراءات الاحترازية".