أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس فاقت التوقعات.. "الثالث تاريخيا".. (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات العام المالي 2019 -2020 فاق التوقعات حيث تم تحقيق ثالث أعلى إيراد في تاريخ القناة وثالث أعلى تحميل في التاريخ.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق بببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، تحسبنا لأزمة كورونا في ظل التطلع للوصول لرقم 13% من حجم التجارة العالمية حيث نستحوذ الآن على 9% من حجم التجارة.

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن العمل على تفادي أزمة كورونا وتوصلنا إلى عمل حوافز للسفن للعبور من خلال القناة لاستقطاب وجذب عدد سفن أكثر في ظل التحسب لتوقف بعض الحاويات عن المرور.

وأوضح أن العميل الجديد كان من الساحل الشرقي من الساحل الشرقي الأمريكي واستجاب للحوافز التي وصلت ل75% ومر هذا العام 4085 سفينة لم تكن قناة السويس في حساباتها.

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