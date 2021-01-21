تراجع ملحوظ.. تسلسل زمني لإصابات كورونا خلال أسبوع

الخميس 21/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
لعل وضع إصابات فيروس كورونا في مصر، خلال الأسبوع الأخير، يشهد انخفاضًا كبيرًا، لتسجل وزارة الصحة، 789 إصابة جديدة أمس الأربعاء، ووفاة 51 حالة.

ويرصد "الفجر"، تسلسل زمني لإصابات فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع.

السبت.. 887 إصابة بكورونا:
شهدت إصابات فيروس كورونا في مصر على مدار الأسبوع الأخير، تراجعًا، حيث أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، يوم السبت الماضي، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

الأحد.. 890 إصابة:
وسجلت وزارة الصحة، يوم الأحد، 890 حالة جديدة بكورونا، ووفاة 56 حالة.

وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد، هو 156397 حالة من ضمنهم 122993 حالة تم شفاؤها، و8583 حالة وفاة.

الاثنين.. 878 إصابة:
وفي اليوم التالي، سجلت الصحة، نحو 878 إصابة بكورونا ووفاة 55 حالة جديدة.

الثلاثاء.. 899 إصابة:
وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 899 حالة، يوم الثلاثاء، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

الأربعاء.. 789 إصابة:
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 789 حالة جديدة بكورونا، لافتةً إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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