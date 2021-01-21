"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)
الخميس 21/يناير/2021 - 09:11 م
أمنية فوزي
قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم 21\ 1\ 2021، في القرن الـ 21 هو يوم مميز بالنسبة للأرقام، ولكنه ليس له علاقة بالأبراج والخزعبلات الأخرى.
وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان"، أنه يشعر بالقلق ممن يؤمنون بالأبراج، لافتًا إلى أن هناك علم يسمى "علم الفلك"، متابعًا "والعرب كانوا أساتذة في علم الفلك وهما اللي بدعوه، وأنا ببصم إن فيه علم الفلك ولكن مفيش حاجة اسمها علم الأبراج".
واستكمل: "أنا مش فاهم إزاي يندي دماغنا للناس بتوع الأبراج"، محذرًا من برامج الأبراج، مقدمًا بلاغًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد العديد من القنوات التي تقدم برامجًا خاصة بالأبراج، مؤكدًا أنها جريمة تسمى النصب والاحتيال، مؤكدًا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، سبحانه وتعالى.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا