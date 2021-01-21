أسعار النفط تتراجع مع زيادة المخزون الأمريكي

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، والتي أعادت إشعال مخاوف الطلب التي يقودها الوباء، لكن آمال التحفيز في الولايات المتحدة حدت من تراجع أسعار الخام.





وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات من معهد البترول الأمريكي، بعكس التوقعات.





ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية للمخزونات الأمريكية غدا الجمعة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة إلى 53.19 دولار للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 0.1 بالمائة إلى 56.03 دولار للبرميل.