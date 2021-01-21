تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى والمقاصة بالدوري

الخميس 21/يناير/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الإتحاد السكندرى ومصر المقاصة التى كان من المقرر إقامتها بعد غداً السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز إلى يوم 3 فبراير على نفس الملعب. 

وأرجع المسؤولينن باتحاد الكرة تأجيل المباراة إلى ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا فى صفوف الإتحاد السكندرى إلى 12 لاعباً بخلاف 4 أفراد فى الجهاز الفنى . 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث برصيد 13 نقطة .

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