ريمونتادا حمراء.. الأهلي يدرك التعادل أمام المقاولون العرب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إدارك التعادل في مباراته أمام المقاولون العرب والمقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.





وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في الدقيقة 60، ثم نجح محمد شريف في إدراك التعادل للفريق الأحمر في الدقيقة 70.





وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متأخرا أمام المقاولون العرب بهدفين دون مقابل، لينجح الفريق الأحمر في العودو وإدراك التعادل حتى الآن.



