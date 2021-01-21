تراجع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو إلى - 15.5 نقطة في يناير

الخميس 21/يناير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر

أظهرت أرقام صدرت اليوم الخميس تراجع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو 1.7 نقطة في يناير كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول.

قالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا يُظهر انخفاض معنويات المستهلكين إلى 15.5- هذا الشهر من قراءة معدلة تبلغ 13.8- لشهر ديسمبر كانون الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر الثقة إلى 15.0-، وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، تراجعت ثقة المستهلكين 1.6 نقطة إلى 16.5-.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتأخر بثنائية نظيفة أمام المقاولون العرب في الشوط الأول

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

غموض في مستقبل فاران مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

03:47 م

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

04:35 م

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

04:44 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»