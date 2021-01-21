تراجع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو إلى - 15.5 نقطة في يناير





أظهرت أرقام صدرت اليوم الخميس تراجع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو 1.7 نقطة في يناير كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول.





قالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا يُظهر انخفاض معنويات المستهلكين إلى 15.5- هذا الشهر من قراءة معدلة تبلغ 13.8- لشهر ديسمبر كانون الأول.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر الثقة إلى 15.0-، وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، تراجعت ثقة المستهلكين 1.6 نقطة إلى 16.5-.