الصحة الفلسطينية: رصد 17 إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن اكتشاف 17 إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في مناطق محاذية لمدينة القدس.

 

وقالت الكيلة في بيان، إن الإصابات كانت في بيت سوريك، وبير نبالا، والجديرة، وبيت حنينا، والرام، وشعفاط، مشيرة إلى أن هذه السلالة من فيروس كورونا "تعتبر أكثر سرعة في الانتشار، إضافة إلى أن مدى الإصابة فيها أوسع في النطاق العمري".

 

وأضافت أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصه من المرضى، حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية.

 

من جهته، اعتبر مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، أن مؤشرات انتشار كورونا في الأراضي الفلسطينية "لا تزال مرتفعة".

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