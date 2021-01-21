عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

الخميس 21/يناير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
توجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى محمود ناجي حكم مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره المقاولون العرب عقب إطلاقه صافرة نهاية الشوط الأول.

وقام عبد الحفيظ بالاعتراض على حكم اللقاء بعد قيامه باحتساب عددا من القرارات خلال مجريات أحداث الشوط الأول والتي كان أخرها إلغاء ركلة جزاء بعد اللجوء لتنقية الفار.

ويتأخر الأهلي أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد في الشوط الأول خلال المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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